Prosegue il percorso di radicamento dell’Udc nella provincia di Cosenza, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito sul territorio in vista delle prossime competizioni elettorali. A comunicarlo è il commissario regionale Salvatore Bulzomì, che ha annunciato nuove nomine strategiche per consolidare l’organizzazione politica locale. «Di comune accordo con gli stessi – ha dichiarato – procedo a nominare commissario provinciale del partito Udc Cosenza l’imprenditore Luca Gencarelli e la dottoressa Anna Vigliaturo vicesegretario regionale con delega alle pari opportunità».

Una scelta che punta a dare nuovo slancio all’azione politica dell’Udc, desiderosa di tornare protagonista della vita politica cosentina e non solo. Bulzomì ha sottolineato la fiducia nei nuovi incaricati, evidenziando come le loro competenze possano rappresentare un valore aggiunto per il rilancio del partito.

L’obiettivo dichiarato è quello di rendere l’Udc sempre più presente e strutturato sul territorio, in un momento cruciale che precede importanti appuntamenti elettorali nella provincia di Cosenza. Il rafforzamento della classe dirigente locale si inserisce in una strategia più ampia di rilancio e consolidamento dell’identità politica del partito. Con le nomine di Gencarelli e Vigliaturo, l’Udc punta dunque a costruire una rete più solida e capillare, capace di intercettare le esigenze dei cittadini e di tornare protagonista nello scenario politico locale.