I consiglieri Ghionna e Garritano: segnalazioni da residenti e commercianti su code e sicurezza tra via Busento, Valle del Neto, IV Traversa Metropolis e via Kennedy. Chiesto un riesame delle modifiche

Una raccolta firme per chiedere al Comune di Rende un passo indietro – o almeno una verifica rapida – sulle ultime modifiche alla circolazione nel quartiere Roges. A promuoverla sono i consiglieri comunali Marco Saverio Ghionna e Gianluca Garritano, dopo “numerose segnalazioni” arrivate da cittadini della zona e da altre aree della città.

Nel mirino finiscono i cambiamenti ai sensi di marcia e alla viabilità in via Busento, via Valle del Neto e IV Traversa Metropolis, oltre alla realizzazione dello spartitraffico su via Kennedy, interventi che – secondo i promotori – starebbero generando disagi rilevanti per residenti, lavoratori e attività commerciali.

I disagi segnalati

Tra le criticità indicate nella petizione vengono riportati aumento di code e tempi di percorrenza, una maggiore congestione su via Kennedy – già asse principale di attraversamento del quartiere – e difficoltà di accesso sia alle abitazioni sia alle attività economiche. Viene segnalato anche un tema di sicurezza della circolazione, soprattutto nelle strade residenziali.

Le richieste all’Amministrazione comunale

Ghionna e Garritano chiedono al Comune di valutare il ripristino dei precedenti sensi di marcia in via Busento, via Valle del Neto e IV Traversa Metropolis, e di avviare una revisione complessiva della viabilità nel quadrante di Roges, con attenzione specifica alla situazione di via Kennedy.

Tra i punti inseriti nella richiesta anche una verifica su mobilità e sicurezza stradale, coinvolgendo cittadini, residenti e attività economiche del quartiere, con l’obiettivo dichiarato di orientare le scelte sulla mobilità urbana a sicurezza, scorrevolezza del traffico e qualità della vita, valutando anche un ritorno alle condizioni precedenti alle modifiche introdotte.