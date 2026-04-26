A Villapiana prende ufficialmente forma una nuova proposta politica in vista della sfida amministrativa. Nella mattinata di oggi, presso la sede municipale, è stata presentata la lista civica “Villapiana Sarà”, che candida a sindaca Mariolina De Marco e si propone alla città con un progetto che punta a coniugare visione, concretezza e partecipazione.

L’avvio della campagna elettorale è stato accompagnato da una folta rappresentanza di cittadini e ha segnato il debutto pubblico di una coalizione civica che nasce dall’incontro tra esperienze diverse provenienti dall’associazionismo, dalla politica, dalla cultura e dal mondo dell’impresa. L’obiettivo dichiarato è restituire slancio alla comunità e valorizzare in modo più incisivo le potenzialità del territorio.

Villapiana Sarà, una lista civica tra esperienza e rinnovamento

La lista “Villapiana Sarà” si presenta con una squadra definita giovane ed eterogenea, costruita attorno a un equilibrio tra esperienza e freschezza, tra capacità organizzativa e competenze diverse. L’idea di fondo è quella di mettere insieme energie differenti dentro un progetto civico che guarda al governo del Comune con una prospettiva ampia e di lungo periodo.

Accanto alla candidatura di Mariolina De Marco, la squadra dei candidati al Consiglio comunale è composta da Cesarini Carmela, Filardi Domenico, Francomano Rosa, Giacobini Maria Giulia, Iannuzzi Simona, Marrazzo Davide, Motta Natalina Olga detta Natasha, Pastore Lorenza, Pirillo Fabio, Pittelli Gabriele, Pucciano Giacomo e Tiripicchio Giuseppe.

È una composizione che la lista rivendica come uno dei suoi punti di forza, nel tentativo di presentarsi agli elettori con un gruppo capace di rappresentare sensibilità e competenze diverse, ma raccolte dentro una stessa idea di comunità.

Un programma come “patto di fiducia” con la comunità

Nel racconto politico di Villapiana Sarà, il programma elettorale viene descritto come un vero e proprio patto di fiducia con i cittadini. Non un semplice elenco di opere o interventi, ma un documento pensato per offrire una visione organica del futuro del paese, fondata su alcuni principi dichiarati come centrali: legalità, trasparenza, equità, partecipazione e senso delle istituzioni.

Questa impostazione punta a distinguere la proposta di De Marco come un progetto che non guarda solo all’immediato, ma prova a costruire una prospettiva stabile e leggibile per i prossimi anni, mettendo al centro la responsabilità amministrativa e il rapporto diretto con la comunità.

Risanamento dei conti e amministrazione più efficiente

Tra i punti principali del programma, una delle priorità dichiarate riguarda il risanamento dei conti pubblici. La lista parla di un percorso di verità e responsabilità, pensato per garantire sostenibilità finanziaria al Comune senza scaricare nuovi pesi sulle famiglie.

Accanto alla questione economico-finanziaria, emerge anche la volontà di rendere la macchina amministrativa più efficiente, dinamica e vicina ai cittadini. L’obiettivo indicato è quello di offrire servizi più semplici, tempi certi e maggiore accessibilità, dentro una visione di smart city capace di dialogare con le tecnologie più moderne.

È su questo doppio asse, equilibrio dei conti e innovazione amministrativa, che la lista prova a costruire una parte importante della propria credibilità.

Sanità territoriale, diritti e rete di prossimità

Nel programma di Villapiana Sarà un ruolo centrale è attribuito anche ai diritti fondamentali, a partire dalla sanità territoriale. La proposta punta a costruire una rete di prossimità più efficace ed efficiente, capace di garantire a tutti i cittadini un accesso alle cure più dignitoso, con particolare attenzione per gli anziani e per le persone fragili.

La scelta di porre questo tema al centro della visione politica è significativa, perché lega il programma non soltanto alla gestione amministrativa ordinaria, ma a una più ampia idea di tutela della qualità della vita e di protezione delle fasce più esposte della comunità.

Turismo, agricoltura e nuova identità del territorio

Ampio spazio viene riservato anche allo sviluppo economico e turistico, con un’impostazione che punta a trasformare le risorse naturali e identitarie di Villapiana in leve di crescita stabile e di nuova occupazione. Dal mare all’agricoltura, il territorio viene letto come una piattaforma di opportunità che finora non avrebbe espresso pienamente il proprio potenziale.

Dentro questo percorso si colloca anche l’idea di costruire una nuova identità turistica unitaria e brandizzata, capace di superare le frammentazioni del passato e di rendere Villapiana una destinazione attrattiva, anche attraverso la destagionalizzazione dell’offerta.

È un’impostazione che prova a tenere insieme immagine, economia e valorizzazione delle specificità locali, nella convinzione che sviluppo significhi anche capacità di raccontarsi meglio fuori dai propri confini.

Giovani, scuola, lavoro e qualità urbana

Un altro pilastro del programma riguarda giovani, scuola e lavoro, con l’obiettivo di creare condizioni concrete per trattenere sul territorio nuove energie e, al tempo stesso, attrarne altre. La lista inserisce questo tema dentro una visione più ampia, nella quale le opportunità formative e occupazionali diventano decisive per evitare lo svuotamento sociale e generazionale della comunità.

Accanto a questo, trovano spazio anche le politiche sociali, orientate all’inclusione e al sostegno delle fragilità, e il tema della qualità urbana, legato alla sicurezza e alla tutela ambientale. Tutti elementi che il progetto di De Marco considera essenziali per il benessere complessivo della comunità e per la costruzione di un paese più vivibile.

Il metodo di governo secondo Mariolina De Marco

Nella parte finale della proposta, grande rilievo viene dato anche al metodo di governo. La lista rivendica l’idea di un’amministrazione aperta, partecipata e trasparente, capace di coinvolgere i cittadini nelle scelte e di rendere conto con continuità del proprio operato.

È proprio su questo piano che si inseriscono le parole della candidata sindaca Mariolina De Marco, che ha sintetizzato il senso politico della nuova proposta civica.

«Villapiana Sarà nasce da un’esigenza profonda: quella di restituire fiducia alla nostra comunità. Abbiamo costruito un progetto serio, credibile e concreto, che parte dall’ascolto dei cittadini e guarda con responsabilità al futuro. Sappiamo che la sfida che abbiamo davanti è complessa, ma siamo altrettanto convinti che Villapiana abbia tutte le risorse per rialzarsi e crescere. Il nostro impegno è quello di governare con serietà, dire la verità, ascoltare con rispetto e lavorare ogni giorno per il bene comune. Vogliamo una Villapiana più giusta, più moderna e più vicina alle persone. Il cambiamento è possibile, ma va costruito insieme».