Sarà inaugurato oggi in via Milelli il nuovo presidio sanitario promosso da Auser “Senza Confini” con visite pediatriche, farmaci e supporto alle famiglie

Un luogo pensato per garantire cure, ascolto e dignità ai bambini delle famiglie più fragili. Nasce a Cosenza, all’interno dell’Ambulatorio Medico Auser Senza Confini, il nuovo Ambulatorio Pediatrico Popolare “Nazareno e Francesco”, presidio sanitario dedicato ai minori che vivono situazioni di difficoltà economica e sociale.

L’inaugurazione è in programma oggi alle ore 18 nella sede di via Milelli 10.

L’obiettivo dell’iniziativa è offrire assistenza sanitaria gratuita e supporto concreto alle famiglie che, sempre più spesso, rinunciano a visite e cure per motivi economici.

Il progetto è stato sostenuto dall’associazione Nazareno e Francesco Pellegrino, che ha finanziato la realizzazione del nuovo ambulatorio trasformando la solidarietà in un intervento diretto sul territorio.

L’Ambulatorio Pediatrico Popolare punta a diventare non soltanto un presidio sanitario, ma anche uno spazio di inclusione e vicinanza umana.

«Perché nessun bambino dovrebbe mai restare senza cure. E nessuna fragilità dovrebbe essere invisibile» è il messaggio che accompagna l’iniziativa.

Tra i servizi gratuiti previsti figurano visite pediatriche specialistiche, prescrizione di farmaci, accesso a esami diagnostici, sostegno ai percorsi vaccinali, supporto ai genitori, prevenzione odontoiatrica pediatrica e visite oculistiche per bambini.

All’inaugurazione parteciperanno il presidente territoriale Auser Cosenza Luigi Campisani, l’arcivescovo di Cosenza-Bisignano mons. Giovanni Checchinato, il sindaco Franz Caruso, Crescenzo Pellegrino dell’associazione “Nazareno e Francesco Pellegrino”, il pediatra responsabile dell’ambulatorio Rodolfo Gualtieri e il vicepresidente nazionale Auser Enrico Piron.

Il nuovo presidio nasce in un contesto sociale in cui la povertà sanitaria rappresenta una delle emergenze più silenziose ma diffuse. Sempre più famiglie, infatti, incontrano difficoltà nell’accesso alle cure pediatriche, alla prevenzione e ai percorsi sanitari di base.

L’Ambulatorio Pediatrico Popolare prova così a rispondere a questo bisogno attraverso un modello fondato su assistenza gratuita, prevenzione e prossimità sociale, restituendo centralità al diritto alla salute dei più piccoli.