L’Azienda chiarisce: solo una rimodulazione organizzativa per ottimizzare il personale e garantire la continuità dei servizi

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza smentisce le notizie circolate in merito al presunto trasferimento del tecnico di radiologia operante nel Poliambulatorio di Cassano allo Ionio. In una nota ufficiale, l’ASP precisa che non è stato disposto alcun trasferimento, ma si tratta esclusivamente di una rimodulazione organizzativa mirata a ottimizzare l’impiego del personale tecnico sul territorio.

Secondo quanto chiarisce l’Azienda, il tecnico viene impiegato in altre sedi solo nei giorni in cui a Cassano non è presente il medico radiologo, condizione in cui non è possibile svolgere attività di diagnostica per immagini.

«In assenza del radiologo, le attività diagnostiche non possono essere eseguite. In tali casi il tecnico viene temporaneamente destinato dove la sua presenza risulta necessaria, per assicurare il regolare funzionamento dei servizi e la continuità assistenziale», si legge nella nota. L’ASP di Cosenza tiene a precisare che questa organizzazione non comporta alcuna riduzione dei servizi nel presidio di Cassano. «Si tratta di una scelta gestionale – sottolinea l’Azienda – volta a garantire l’efficienza del sistema e una distribuzione equilibrata delle risorse umane sul territorio provinciale». La rimodulazione risponde alla necessità di mantenere attivi i servizi diagnostici nelle diverse strutture sanitarie, evitando interruzioni e disagi per i cittadini.