La Regione Calabria conferma la guida provvisoria delle principali aziende sanitarie e mette sul tavolo nuove risorse per inclusione e disabilità. Nella seduta odierna della Giunta, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, sono stati prorogati i commissari straordinari in attesa della nomina dei direttori generali.

Restano dunque alla guida delle strutture Simona Carbone all’Azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro, Antonio Battistini all’Asp di Catanzaro e Tiziana Frittelli al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

Fondi per autismo e neuro-sviluppo

Via libera anche alla programmazione regionale dedicata alle persone con disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico, proposta dall’assessore al Welfare Pasqualina Straface. Alla Calabria sono stati assegnati 989.975 euro con decreto interministeriale del 13 ottobre 2025.

Le risorse saranno suddivise in tre linee principali: progetti di socializzazione e attività all’aperto, percorsi di autonomia e vita indipendente e iniziative per il benessere delle persone con autismo e il supporto ai caregiver. Gli interventi saranno realizzati attraverso centri polifunzionali gestiti dal Terzo settore nei distretti sociosanitari.

Inclusione delle persone sorde

La Giunta ha approvato anche la programmazione per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, finanziata con oltre 204 mila euro del Fondo nazionale per la disabilità.

Previsti progetti per la diffusione della Lingua dei segni italiana, il potenziamento dei servizi di interpretariato anche nelle emergenze e soluzioni tecnologiche innovative per abbattere le barriere comunicative nei servizi pubblici. La Regione pubblicherà un avviso per coinvolgere gli enti del Terzo settore nella co-progettazione.

Turismo e cammini regionali

Tra gli altri provvedimenti, su proposta dell’assessore al Turismo Giovanni Calabrese, sono stati riconosciuti come cammini di interesse regionale il Cammino di San Giacomo Maggiore in Calabria e il Cammino del Normanno. Entrambi saranno inseriti nel Catasto dei Cammini regionali.