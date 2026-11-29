La prima fase riguarderà i ricoveri. L’Azienda ospedaliero-universitaria e Azienda Zero avviano il sistema previsto dal progetto regionale finanziato dal PNRR
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Da lunedì 30 novembre 2026 l’Azienda ospedaliero-universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro introdurrà la cartella clinica elettronica, a partire dai ricoveri ospedalieri. La direzione aziendale avverte che nelle prime 24-48 ore dal passaggio al nuovo sistema alcuni servizi potrebbero subire rallentamenti. La nota, firmata dalla direttrice generale Simona Carbone, non specifica quali servizi potrebbero essere interessati.
La cartella elettronica consentirà ai professionisti che seguono un paziente durante il ricovero di condividere le informazioni cliniche in un unico sistema. L’obiettivo indicato dall’Azienda è superare la frammentazione dei dati tra i diversi sistemi informatici, favorire la continuità dell’assistenza e migliorare la sicurezza delle cure.
L’attivazione a Catanzaro, condotta insieme ad Azienda Zero, rientra nel progetto di digitalizzazione dei Dipartimenti di emergenza e accettazione (DEA), finanziato dal PNRR. Il programma regionale prevede l’adozione di una cartella clinica elettronica comune a tutti gli ospedali calabresi; l’avvio annunciato per il 30 novembre riguarda i ricoveri al Dulbecco.