Il piano di Occhiuto accende la polemica politica e sociale. Dal “no” del sindaco Franz Caruso alla battaglia del comitato salute di Polistena: oggi approfondimento speciale in diretta alle 13
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A Cosenza ha suscitato grande polemica il progetto del presidente Roberto Occhiuto di realizzare il nuovo ospedale cittadino a Rende, a servizio della nuova facoltà di Medicina. Il sindaco Franz Caruso parla di scippo alla città bruzia, mentre comitati cittadini preparano la mobilitazione. A Polistena continua la protesta del comitato della salute a difesa del nosocomio locale. Ne parleremo in studio con il sindaco Franz Caruso e in collegamento con Marisa Valensise, presidente comitato a tutela della salute
Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.