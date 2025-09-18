La Cisl di Longobucco accoglie positivamente la comunicazione del Distretto Sanitario Jonio Sud, a firma del dottor Giovanni Fraia, indirizzata al Comune di Longobucco sul tema “Medico di Assistenza Primaria e avvio procedure per nuovo incarico nel Comune di Longobucco”.

Il sindacato, che nei giorni scorsi aveva espresso forte preoccupazione per il rischio di lasciare la comunità con un solo medico di base e senza il servizio di guardia medica, sottolinea con soddisfazione che «il Distretto ha piena consapevolezza della delicatezza della situazione e dell’importanza di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria ai cittadini».

L’impegno del Distretto Sanitario

Nella nota si informa dell’avvio delle procedure amministrative necessarie per l’individuazione di un nuovo medico di assistenza primaria, con l’obiettivo di concludere l’iter nel più breve tempo possibile, così da limitare i disagi per la popolazione e assicurare la regolare continuità del servizio sanitario territoriale. La Cisl ribadisce il proprio impegno «affinché l’intero procedimento si svolga in tempi rapidi e senza ulteriori penalizzazioni per i servizi sanitari della comunità, già fortemente provata da una situazione sanitaria precaria».