La deputata denuncia i disagi per donne e famiglie e accusa la Regione: «La Calabria resta ultima in sanità, dove sono i risultati annunciati da Occhiuto?»

«Carenza di personale al consultorio medico di Cariati ed il servizio chiude fino a data da destinarsi. Dove stanno le assunzioni e la medicina territoriale che con i soldi del Pnrr la Regione doveva garantire? Intanto, a pagarne le conseguenze sono, come sempre, i cittadini». Lo afferma la deputata del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico.

«Un disagio enorme – dice Orrico – soprattutto per le donne e le famiglie che non possono avvalersi di un servizio essenziale così come denunciato giustamente dai comitati per la salute di un territorio che, non fosse altro per la distanza dalle strutture mediche più vicine, ha necessità di presidi sanitari funzionanti ed efficienti.

Non vorremmo rovinare – prosegue l’esponente pentastellata - la festa al governatore appena insediatosi ma, siccome le elezioni sono finite ed è stato riconfermato, lo inviteremmo a lavorare per risolvere la questione assicurando il personale medico e sanitario indispensabile a questo e ad altri servizi.

Siamo tutti in attesa – conclude Anna Laura Orrico – degli straordinari risultati annunciati da Occhiuto, benché la Calabria risulti ultima in tutte le graduatorie nazionali possibili a partire dalla sanità, nel frattempo, però, ci accontenteremmo di vedere assicurati i servizi minimi essenziali per i calabresi ed i cittadini di Cariati».