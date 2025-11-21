Il territorio perde un presidio essenziale mentre cittadini e associazioni chiedono interventi rapidi

Il consultorio di Cariati è fermo da settimane per la mancanza dell’unica ostetrica assegnata. L’assenza della figura professionale ha provocato l’interruzione dell’intero servizio, creando disagi diffusi tra future mamme, nuclei familiari e operatori sanitari.

Le realtà associative del comprensorio ritengono che questa chiusura rifletta un problema strutturale, frutto di una carenza di personale che si trascina nel tempo. Le famiglie segnalano difficoltà crescenti nel raggiungere i centri più vicini, spesso distanti e sovraccarichi. Sul territorio cresce la richiesta di un intervento della direzione sanitaria per ristabilire rapidamente la continuità delle attività. La comunità attende un segnale concreto che restituisca un servizio ritenuto irrinunciabile per la salute delle donne e dei bambini.