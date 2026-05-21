Franco Vescio, l'operaio di 51 anni precipitato una settimana fa dal tetto di uno stabile a Fuscaldo, in provincia di Cosenza, è morto nell'ospedale di Catanzaro. L'uomo era rimasto gravemente ferito nel pomeriggio del 14 maggio dopo la caduta mentre stava effettuando alcuni interventi di manutenzione su cavi di telecomunicazione sopra il tetto di un edificio. Immediatamente soccorso, era intervenuto sul posto l'elisoccorso che aveva disposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Catanzaro. Dopo sette giorni di ricovero, però, non ce l'ha fatta.