Diretta dal professore Provenzano, avrà a disposizione 14 posti letto in spazi completamente rinnovati, tecnologie all’avanguardia e soluzioni progettate per garantire il massimo livello di comfort ai pazienti

La UOC di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, diretta dal professore Michele Provenzano, si trasferisce nel nuovo reparto. Questo verrà inaugurato venerdì 27 marzo alle 10.30. Un altro importante tassello va ad implementare la geografia dell’ospedale Annunziata di Cosenza.

Disponibili quattordici posti letto in spazi completamente rinnovati, tecnologie all’avanguardia e soluzioni progettate per garantire il massimo livello di comfort ai pazienti e agli operatori sanitari. Particolare attenzione è stata dedicata alla qualità dell’esperienza di cura: ambienti accoglienti, percorsi ottimizzati e dotazioni moderne contribuiscono a creare un contesto sicuro, efficiente e orientato al benessere della persona.