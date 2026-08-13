Durante la serata sarà presentato anche il volume “Come radici”

La legalità intesa non soltanto come contrasto alla criminalità organizzata, ma come condizione indispensabile per creare sviluppo, libertà e nuove opportunità. Sarà questo il filo conduttore dell’incontro con Nicola Gratteri in programma lunedì 17 agosto a Casali del Manco.

Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli sarà protagonista della “Notte della Legalità”, organizzata dall’Amministrazione comunale. L’appuntamento inizierà alle 19.30 in piazza Vittorio Veneto, nella località Serra Pedace.

Gratteri dialogherà con il giornalista Fabio Benincasa sul tema “Legalità come motore di crescita: il futuro della Calabria”.

Legalità e sviluppo al centro del confronto

L’incontro intende ampliare la riflessione oltre il solo contrasto alle mafie, mettendo in relazione il rispetto delle regole con le possibilità di crescita economica e sociale del territorio.

Il dibattito toccherà il ruolo delle istituzioni, la responsabilità individuale e collettiva, l’educazione alla legalità e la necessità di costruire un contesto nel quale imprese, cittadini e giovani possano progettare il proprio futuro senza condizionamenti.

Una parte significativa del confronto sarà dedicata alle nuove generazioni e alle condizioni necessarie per offrire loro fiducia, opportunità e prospettive in Calabria.

I saluti della sindaca Francesca Pisani

Ad aprire la “Notte della Legalità” saranno i saluti istituzionali della sindaca di Casali del Manco, Francesca Pisani. L’incontro sarà introdotto da Emma Orrico, consigliera comunale con delega agli Affari legali e istituzionali.

«Avere Nicola Gratteri a Casali del Manco rappresenta per la nostra comunità un’occasione importante di confronto e di crescita», dichiara la sindaca.

«Abbiamo scelto di parlare della legalità come motore di crescita perché crediamo che non possa esserci vero sviluppo senza il rispetto delle regole, senza istituzioni credibili e senza una comunità consapevole dei propri diritti e dei propri doveri».

«La legalità significa libertà e opportunità»

Nel messaggio della prima cittadina, la legalità viene presentata come un principio destinato a incidere direttamente sulla qualità della vita delle persone e sulle prospettive del territorio.

«La legalità non è un concetto astratto: significa libertà, opportunità, tutela dei più deboli e possibilità per i nostri giovani di immaginare e costruire qui il proprio futuro», sottolinea Pisani.

«Siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire alla cittadinanza, e soprattutto alle nuove generazioni, un momento di così alto valore civile e culturale».

La presentazione del libro “Come radici”

Durante la serata sarà presentato anche il volume “Come radici. Una storia sulle seconde possibilità”, scritto da Nicola Gratteri e Antonio Nicaso.

L’opera offrirà un ulteriore punto di partenza per riflettere sulle scelte individuali, sulla responsabilità e sulla possibilità di intraprendere percorsi differenti.

Il tema delle seconde possibilità si inserisce nel messaggio complessivo dell’iniziativa, collegando il rispetto delle regole alla capacità di intervenire sulle cause del disagio e di costruire alternative concrete.

Il percorso promosso dal Comune

La “Notte della Legalità” rientra nel programma culturale e civile promosso dall’Amministrazione comunale di Casali del Manco.

L’obiettivo è creare occasioni di conoscenza e confronto, contribuendo alla diffusione di una cultura fondata sul rispetto delle regole, sulla partecipazione e sul senso di appartenenza alla comunità.

L’appuntamento con Nicola Gratteri è fissato per lunedì 17 agosto 2026, alle 19.30, in piazza Vittorio Veneto a Serra Pedace.