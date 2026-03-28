Problemi nel collegamento tra CUP e laboratorio analisi: l’Azienda mette in mora la società fornitrice e valuta penali e risoluzione del contratto

Disagi, ritardi e difficoltà nell’accesso alle prestazioni sanitarie, in particolare per gli esami del sangue: l’Azienda Ospedaliera di Cosenza interviene dopo i problemi registrati negli ultimi giorni al sistema di prenotazione CUP e chiede scusa ai cittadini per quanto accaduto.

Dalle verifiche tecniche effettuate è emerso che all’origine dei disservizi c’è stata un’interruzione della comunicazione tra il sistema CUP, utilizzato per la prenotazione delle prestazioni, e il sistema Open LIS del laboratorio analisi. La mancata trasmissione delle anagrafiche e dei quesiti diagnostici ha di fatto bloccato il flusso operativo, rendendo impossibile la regolare erogazione delle prestazioni e provocando rallentamenti e disagi per l’utenza.

L’Azienda Ospedaliera ha spiegato di aver già in precedenza formalmente contestato il malfunzionamento alla ditta affidataria del servizio, senza però arrivare a una risoluzione definitiva delle criticità. Per questo motivo è stata ora formalizzata la messa in mora della società fornitrice, con la diffida a ripristinare immediatamente e comunque entro 12 ore la piena funzionalità del collegamento tra i sistemi informatici.

Contemporaneamente l’Azienda sta valutando tutte le procedure previste dal contratto, tra cui l’applicazione di eventuali penali e la possibilità di risoluzione contrattuale per grave inadempimento.

Nel frattempo la situazione viene monitorata costantemente con l’obiettivo di ripristinare pienamente i servizi e prevenire il ripetersi di simili problemi. L’Azienda Ospedaliera ha quindi rinnovato le proprie scuse ai cittadini per i disagi causati, ribadendo l’impegno a garantire il corretto funzionamento dei servizi sanitari e la tutela dei diritti dell’utenza.