A Vaccarizzo Albanese sarà possibile presentare richiesta per il rinnovo dell’esenzione ticket per reddito direttamente nella sede comunale. L’appuntamento è fissato per martedì 21 aprile, a partire dalle ore 14.30, grazie alla presenza del personale dell’Asp di Cosenza.

A comunicarlo è il sindaco Antonio Pomillo, che ha evidenziato come l’iniziativa nasca dalla collaborazione tra l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza e l’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di rendere più semplice l’accesso ai servizi sanitari da parte dei cittadini.

La collaborazione tra Asp e Comune per facilitare il servizio

L’iniziativa punta a offrire un supporto concreto alla popolazione, evitando spostamenti e agevolando le procedure per una prestazione che interessa molte famiglie. La presenza degli operatori Asp nella sede del Comune rappresenta, in questo senso, un’occasione utile soprattutto per chi ha maggiore difficoltà a raggiungere altri uffici o sportelli sanitari.

Il servizio riguarda il rinnovo dell’esenzione ticket per reddito, una misura che consente ai cittadini aventi diritto di continuare a beneficiare dell’agevolazione sanitaria prevista dalla normativa.

Attenzione particolare agli over 65

L’avviso è rivolto in particolare agli over 65, che dovranno presentarsi muniti della documentazione necessaria per consentire il corretto svolgimento della pratica. Il Comune ha infatti precisato che sarà necessario esibire un documento di riconoscimento, la tessera sanitaria e ogni altro eventuale documento utile.

L’iniziativa del 21 aprile si inserisce nel solco delle attività di prossimità istituzionale, con un servizio che prova a rispondere in modo diretto ai bisogni della comunità locale e a favorire una fruizione più agevole delle prestazioni sanitarie.

Rinnovo esenzione ticket, appuntamento martedì 21 aprile

Per i cittadini di Vaccarizzo Albanese interessati al rinnovo dell’esenzione ticket, la data da segnare è dunque quella di martedì 21 aprile, quando il personale dell’Asp sarà presente nella sede comunale dalle 14.30. Un’opportunità pensata per semplificare le procedure e rafforzare il collegamento tra istituzioni locali e servizi sanitari sul territorio.