Giancarlo Greco commenta con soddisfazione l’approvazione da parte del Comune di Cosenza del progetto per la realizzazione di un nuovo immobile destinato a ospitare le attività e i posti letto già esistenti della Madonnina e del Sacro Cuore

«iGreco Ospedali Riuniti annuncia con soddisfazione l’approvazione da parte del Comune di Cosenza del progetto per la realizzazione di un nuovo immobile destinato a ospitare le attività e i posti letto già esistenti della Madonnina e del Sacro Cuore». Così in una nota il gruppo imprenditoriale dopo il via libera di Palazzo dei Bruzi.

«La nuova sede a Vaglio Lise – annuncia Giancarlo Greco – rappresenta un significativo passo in avanti nella qualità dei servizi sanitari accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale. Al suo interno riuniremo i reparti e le attività delle due storiche cliniche cosentine (La Madonnina e Sacro Cuore) in modo da garantire una maggiore efficienza organizzativa. Una struttura unica, moderna e polifunzionale, ci permetterà, in sinergia con il nuovo HUB dell’Annunziata di Cosenza, di elevare finalmente la fiducia dei calabresi nelle strutture sanitarie della nostra regione, con la conseguente diminuzione degli odiosi viaggi della speranza».

«iGreco Ospedali Riuniti - conclude la nota - intende garantire servizi sanitari di qualità superiore, in linea con gli standard nazionali e internazionali. Il progetto recepisce l’importanza di centralizzare competenze e risorse per ottimizzare l’esperienza di cura dei pazienti in un ambiente strutturale moderno, confortevole e orientato all’efficienza dei percorsi clinici».