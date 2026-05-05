L’equime medica guidata dal professor Massimo Misiti è particolarmente specializzata nelle patologie a carico della spalla

Nel reparto di Ortopedia e traumatologia della Sede operativa La Madonnina iGreco Ospedali Riuniti a Cosenza si eseguono interventi di chirurgia ortopedica avanzati e di alta complessità, con l’uso di tecniche innovative, con l’obiettivo di dare risposte all’utenza calabrese e frenare la migrazione sanitaria verso le altre regioni.

ll dottor Duilio Caruso è responsabile regionale della Società italiana chirurgia della spalla e del gomito (SICSeG). Fa parte dell’equipe medica guidata da Massimo Misiti che si occupa a 360 gradi di tutte le principali patologie ortopediche, tra cui anca, ginocchio, piede, rachide e mano, con una particolare specializzazione per la spalla.

L’Ortopedia e traumatologia iGreco Ospedali Riuniti si occupa di tutti gli aspetti a 360 gradi e accompagna il paziente lungo l’intero percorso: dalla visita ambulatoriale all’intervento chirurgico, fino alla riabilitazione.

«Nel nostro reparto trattiamo le patologie principali delle grandi articolazioni. Effettuiamo interventi artroscopici, traumatologici e di chirurgia protesica. In particolare, gli interventi traumatologici che effettuiamo sulla spalla con un tecnica mini invasiva ci permettono di abbattere i tempi di recupero e ridurre le complicanze. I pazienti seguono un percorso completo, attraverso gli ambulatori, quindi gli interventi chirurgici, entrambi convenzionati con il servizio sanitario nazionale, fino alla riabilitazione».