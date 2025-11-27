Il prestigioso riconoscimento di Fondazione Onda premia i servizi dedicati alla salute femminile e conferma l’eccellenza sanitaria calabrese.
La sanità calabrese compie un nuovo passo di qualità nel panorama nazionale grazie ai tre Bollini Rosa assegnati da Fondazione Onda a iGreco Ospedali Riuniti per il biennio 2026-2027. Un riconoscimento che conferma, ancora una volta, l’impegno del gruppo sanitario cosentino nei percorsi dedicati alla salute della donna e nella costruzione di un modello ospedaliero capace di coniugare professionalità, prevenzione e cura con attenzione al genere.
La cerimonia al Ministero della Salute: premiate le strutture d’eccellenza
La consegna ufficiale si è svolta questa mattina a Roma, nell’Auditorium Biagio D’Alba del Ministero della Salute. A ritirare il premio dalle mani della presidente di Fondazione Onda, Francesca Merzagora, sono stati Giancarlo e Tommaso Greco, in rappresentanza del gruppo.
Per Onda, che dal 2007 attribuisce i Bollini Rosa agli ospedali che offrono servizi e percorsi dedicati alle esigenze femminili, si tratta di un riconoscimento che premia non solo le specializzazioni rivolte alle donne, ma anche l’organizzazione complessiva in ottica di genere delle cure e dell’assistenza.
Greco: «Un riconoscimento che dedichiamo ai nostri collaboratori»
Al termine della cerimonia, Giancarlo Greco ha espresso soddisfazione per un risultato che premia un lavoro corale: «Dedichiamo questo riconoscimento a tutti i nostri collaboratori, che con professionalità e dedizione permettono al Gruppo e alla Calabria di raggiungere risultati così importanti».
Per iGreco Ospedali Riuniti, confermare nel tempo standard così elevati non è un traguardo scontato. «Siamo lieti – aggiunge Greco – di vedere riconosciuto il nostro impegno per un approccio gender-oriented, con servizi e percorsi a misura di donna in tutte le aree specialistiche. Continueremo a investire in qualità per contrastare il triste fenomeno della migrazione sanitaria interregionale».
Il nodo della migrazione sanitaria: «Troppi calabresi costretti a partire»
Il riconoscimento di Fondazione Onda assume un peso particolare in una regione che ancora oggi soffre un deficit strutturale di offerta sanitaria. Troppi pazienti – in particolare donne – sono costretti a spostarsi fuori dalla Calabria per ottenere cure adeguate, con costi economici e psicologici significativi.
«Siamo felici – sottolinea Greco – che iGreco Ospedali Riuniti vengano considerati da Onda strutture di riferimento, presidio regionale del diritto alla salute e punto fermo per le pazienti che scelgono di restare e curarsi nella propria terra».
Percorsi dedicati e approccio di genere: la filosofia Onda
I Bollini Rosa non rappresentano un semplice premio simbolico. Sono la certificazione di una rete ospedaliera capace di offrire: servizi di prevenzione specifici per le donne; percorsi diagnostico-terapeutici personalizzati; attenzione alle differenze biologiche e psicologiche tra i sessi; assistenza mirata nelle patologie “di genere” e in quelle condivise tra uomini e donne. Un approccio che mette al centro la persona e garantisce qualità, continuità e umanizzazione del percorso clinico.