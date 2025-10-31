Quindici giorni fa, la nostra amata mamma ha avuto un ictus emorragico ed ischemico. Grazie alla tempestività ed alla professionalità del Primario del Reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale Civile dell'Annunziata di Cosenza, il professore Salvatore Aiello, oggi tiriamo un sospiro di sollievo ma nel contempo continuiamo ad essere fiduciosi per una pronta guarigione della nostra cara mamma.

E' apparsa fin da subito una situazione complessa e delicata, ma con il supporto e la bravura di tutto lo staff del Reparto ci siamo sentiti rassicurati. Si parla tanto di presunta malasanità, soprattutto in questo periodo, ma nel nostro caso è doveroso esprimere un sincero e meritato ringraziamento a tutti, alla caposala Ida che con la sua competenza e gentilezza ci ha supportati.

Grazie a tutti i medici per le cure prestate, a tutti gli infermieri in particolare a Giuseppe e Sara per la loro amorevolezza e l'impegno instancabile prestato, a tutti gli OSS in particolare a Gaetano, Eugenio, Manuel, Annarita, Fausto, Maria che con la loro umiltà e tanta competenza hanno fatto si che alla nostra mamma non mancasse alcuna attenzione, rendendo questi giorni difficili più leggeri.

Grazie di cuore a tutti indistintamente per tutto l'amore, la professionalità, l'empatia, la dedizione, la disponibilità che ogni giorno mettete nel vostro lavoro. Vi assicuriamo che è stato fondamentale e non è passato inosservato. Rimarrete per sempre nei nostri cuori ed in quello di nostra madre. Con stima e riconoscenza

Lettera firmata