In programma per domani alle 10.30 l’inaugurazione del nuovo reparto della UOC di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, diretto dal Prof. Michele Provenzano.

Il trasferimento nel nuovo reparto rappresenta un ulteriore e significativo passo nel percorso di modernizzazione dell’ospedale Annunziata, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta sanitaria e migliorare la qualità dell’assistenza ai cittadini. Il reparto dispone di 14 posti letto in ambienti completamente rinnovati, dotati di tecnologie all’avanguardia e progettati secondo criteri innovativi che pongono al centro il paziente e il lavoro degli operatori sanitari.

Particolare attenzione è stata riservata alla qualità dell’esperienza di cura: ambienti accoglienti, percorsi assistenziali ottimizzati e dotazioni moderne contribuiscono a creare un contesto sicuro, efficiente e orientato al benessere della persona.

L’inaugurazione sarà occasione per illustrare gli investimenti realizzati e le prospettive future della sanità cosentina, sempre più orientata all’innovazione, alla ricerca e all’eccellenza clinica.