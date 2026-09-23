Nel 2024 in Calabria il punteggio totale degli adempimenti della Regione ai Livelli essenziali di assistenza (Lea), ovvero le prestazioni che il Ssn eroga gratuitamente o tramite il pagamento di un ticket, è risultato di 189 su un punteggio massimo di 300.

È quanto emerge dall'analisi del Gimbe secondo cui la Calabria si posizionava ultima tra le regioni e province autonome ed era inadempiente secondo il Nuovo sistema di garanzia (Nsg) con un punteggio insufficiente nell'area dell'assistenza distrettuale. Rispetto al 2023, anno in cui la Regione è risultata comunque inadempiente, nel 2024 il punteggio totale della Regione è migliorato (+12).

In dettaglio, dalla valutazione dei 27 indicatori del Nuovo sistema di garanzia, suddivisi in tre aree - prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera - la Regione si collocava: 17a per l'area della prevenzione; ultima per l'area distrettuale; 16a per l'area ospedaliera.