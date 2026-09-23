Fissati due appuntamenti in programma venerdì 25 e sabato 26 settembre che intrecciano memoria, impegno politico e storia della sinistra calabrese

Continua l’autunno rosso del Circolo “Gullo-Mazzotta” di Rifondazione Comunista, con due appuntamenti in programma venerdì 25 e sabato 26 settembre che intrecciano memoria, impegno politico e storia della sinistra calabrese. La prima iniziativa, realizzata con la fondamentale collaborazione del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle-Sinistra per Rende, che sostiene la consigliera Rossella Gallo in Consiglio comunale a Rende, sarà dedicata alla figura di Giovanni Losardo, dirigente comunista cetrarese ucciso dalla ’ndrangheta nel 1980.

Venerdì 25 settembre, in Piazza Italia a Villaggio Europa - Rende (in caso di maltempo l'iniziativa si sposterà presso la biblioteca comunale di Via Belgrado a Villaggio Europa, dietro il supermercato Contè) sarà proiettato il docufilm “Chi ha ucciso Giovanni Losardo?” (2022), diretto da Giulia Zanfino, con la direzione della fotografia di Mauro Nigro. Alle 18 si terrà un dibattito con Anna Laura Orrico, deputata M5S, Domenico Passarelli, Rifondazione Comunista Cosenza, Francesco Bruno, Europa Verde, Gianni Speranza, già sindaco di Lamezia Terme, e Rossella Gallo, consigliera comunale M5S-Sinistre per Rende, con la moderazione di Marina Simonetti. Alle ore 19 sarà proiettato il docufilm.

La storia di Losardo è una storia di impegno politico teso alla trasformazione della società e, dunque, di lotta alla mafia. A più di quarant’anni dalla sua uccisione, il film ha contribuito a riaprire il dibattito pubblico su una vicenda che continua a interrogarci come calabresi e che conserva una forte attualità.

Sabato 26 settembre, dalle ore 18, presso la sede del Circolo Gullo-Mazzotta in Corso Telesio 102, Largo Dionesalvi a Cosenza, sarà invece la volta di “Veniamo da lontano, andiamo lontano. Democrazia Proletaria a Cosenza negli anni ’80”, una doppia presentazione dedicata a una delle esperienze più significative della sinistra radicale italiana.

Attraverso i libri “Comunista eretico” di Alfonso Lorelli, pubblicato da Mannarino Editore nel 2025, e “Sono un Arbëreshe” di Giovanni Manoccio, pubblicato da IOD Edizioni nel 2026, si ripercorreranno le vicende politiche, personali e militanti di due protagonisti di Democrazia Proletaria nella provincia di Cosenza degli anni Ottanta. A dialogare con gli autori saranno Laura Gigliotti, del coordinamento nazionale dei Giovani Comunisti e Domenico Passarelli, co-segretario del Circolo Gullo-Mazzotta.

Due appuntamenti diversi ma legati da un filo comune: la volontà di recuperare una memoria politica viva, non museale, fatta di esperienze di militanza, conflitto sociale e impegno contro le mafie e le ingiustizie, mettendola in relazione con le domande e le battaglie del presente. Il Circolo “Gullo-Mazzotta” prosegue così il proprio percorso di iniziative culturali e politiche nell’area urbana, costruendo occasioni di discussione e confronto aperte alla cittadinanza.