«Nei giorni scorsi avevamo richiamato pubblicamente l'attenzione sul prolungato blocco del radar meteo di Monte Pettinascura. Da circa 84 ore l'impianto ha ripreso a trasmettere i dati. Trattandosi di una ripartenza recente, andrà monitorata la reale tenuta e la continuità del servizio a regime, ma il segnale è concreto e va nella direzione auspicata». Lo affermano in una nota Carlo Tansi, geologo e primo ricercatore CNR, e Fabio Zimbo, ingegnere meteorologo.

«Desideriamo ringraziare il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per aver recepito prontamente la nostra segnalazione e per essersi speso, pur non ricadendo la questione sotto la diretta competenza regionale, per favorire lo sblocco della situazione. Il presidio del nowcasting resta indispensabile per il monitoraggio dei fenomeni intensi e la salvaguardia del nostro territorio, specie all'inizio della stagione autunnale».

