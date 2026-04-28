Il numero uno della Regione ha presenziato a un partecipato incontro organizzato dal Pd e ha dato linee di orizzonte sulla realizzazione della nuova struttura sanitaria che sorgerà a Rende, nei pressi dell’Unical

I soldi per il nuovo ospedale di Cosenza che sorgerà ad Arcavacata, nel Comune di Rende nei pressi dell’Università della Calabria, ci sono. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto all’incontro organizzato dal circolo del Pd di Cosenza “Marica Ziccarelli”. Al partecipato dibattito introdotto dalla segretaria cittadina Rosi Caligiuri hanno fornito il loro contributo anche il dg dell Azienda Ospedaliera di Cosenza Vitaliano De Salazar, il rettore dell’Unical Gianluigi Greco, il segretario Uil Fpl Walter Bloise e il componente della segreteria nazionale del Partito Democratico Carlo Guccione. Il tema é stato “Ospedale di Cosenza: quale modello di cura”.

«Abbiamo già concluso la prima fase della progettazione che è idonea per consentire ad Inail di bandire l'appalto integrato, che potrebbe farlo entro luglio e cominciare i lavori anche per fine anno. I fondi ci sono, anzi, non c'è mai stato un problema di fondi per gli investimenti in Calabria. Purtroppo non si è mai investito in strutture sanitarie, mentre da quando ci sono io le strutture sanitarie si stanno facendo, basta guardare l'ospedale della Sibaritide, l'ospedale di Vibo e l'ospedale di Cosenza procederà con la stessa velocità». ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

«Nel nuovo ospedale che abbiamo progettato - ha poi aggiunto Occhiuto - ci sono più di 800 posti letto per cui sostanzialmente è la soluzione anche a questo tema».