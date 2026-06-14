Cerisano si conferma luogo di formazione, confronto e innovazione culturale. A Palazzo Sersale si è svolta una nuova giornata della Scuola di Formazione Politica promossa dal Comune, con una partecipazione numerosa e un clima di ascolto, dialogo e confronto civile. Tra i protagonisti dell’appuntamento mons. Francesco Savino, vescovo e vicepresidente della Cei, e diversi docenti dell’Università della Calabria.

Il percorso si intreccia con un altro appuntamento di rilievo: la terza edizione della DESF Summer School, promossa dal Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” dell’Unical, che prenderà il via domani alle 18 alla presenza del rettore Gianluigi Greco.

La Scuola di Formazione Politica a Palazzo Sersale

Ad aprire i lavori della giornata è stato il sindaco Lucio Di Gioia, che ha sottolineato il valore di un progetto capace di restituire alla comunità un luogo simbolico come Palazzo Sersale, trasformandolo in spazio di crescita civile e responsabilità condivisa.

«Una comunità cresce quando mette a disposizione i suoi luoghi migliori per formare nuove generazioni capaci di pensare, scegliere, agire», ha ricordato il primo cittadino.

Il coordinatore della scuola, Mimmo Talarico, ha ripercorso le tappe del percorso avviato nei mesi scorsi, evidenziando come la Scuola di Formazione Politica sia diventata un laboratorio di idee, capace di accogliere voci autorevoli e generare dibattiti vivi e costruttivi.

La lectio di mons. Savino tra pensiero, pace e politica

La mattinata ha avuto come ospite mons. Francesco Savino, che ha proposto una lezione intensa, capace di intrecciare filosofia, spiritualità e attualità politica.

Il vicepresidente della Cei ha attraversato secoli di pensiero, richiamando Platone, Aristotele, Pirandello e Dossetti per riflettere sulla necessità di recuperare un pensiero plurale e una politica capace di guardare oltre l’immediato.

Al centro della lectio, l’idea di una politica «alta e altra», fondata sulla verità, sulla cura dell’umano e sulla costruzione quotidiana della pace. Un intervento che ha restituito alla platea la percezione di una politica ancora possibile, quando nasce dal pensiero, dalla responsabilità e dalla capacità di mettersi al servizio della comunità.

La mattinata si è conclusa con un lungo applauso e con un gesto simbolico particolarmente sentito: la distribuzione dei panini benedetti nel giorno di Sant’Antonio.

Intelligenza artificiale e decisioni politiche

Nel pomeriggio, la Scuola ha ospitato la lezione del professor Domenico Talia dell’Università della Calabria, dedicata al rapporto tra intelligenza artificiale, algoritmi e processi decisionali in politica.

L’incontro ha offerto ai partecipanti strumenti utili per comprendere le trasformazioni in atto e le sfide etiche poste dalle nuove tecnologie. Un tema sempre più centrale per chi si prepara a interpretare la politica e l’amministrazione pubblica in una fase segnata da innovazione, dati e sistemi decisionali complessi.

Molto apprezzati anche gli interventi dei docenti del master della Scuola superiore di Scienze dell’Amministrazione Pubblica dell’Unical, la professoressa Antonella Guzzo e il professor Severino Verteramo.

Al via la DESF Summer School

Parallelamente alla Scuola di Formazione Politica, Cerisano si prepara ad accogliere la terza edizione della DESF Summer School, promossa dal Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” dell’Università della Calabria.

L’iniziativa prenderà il via domani alle 18, alla presenza del magnifico rettore Gianluigi Greco. Venticinque studentesse e studenti, selezionati tra le migliori realtà scolastiche della Calabria, trascorreranno una settimana nel borgo partecipando a lezioni, laboratori e momenti di confronto con docenti universitari, ricercatori ed esperti.

La summer school rappresenta un’opportunità formativa di alto profilo e conferma il ruolo di Cerisano come spazio di incontro tra scuola, università, ricerca, cultura e innovazione.

Cerisano Borgo Swing tra cultura e futuro

La presenza della Scuola di Formazione Politica e della DESF Summer School si inserisce nel più ampio progetto con cui il Comune partecipa al Bando Borghi, nell’ambito della candidatura “Cerisano Borgo Swing”.