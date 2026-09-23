Un nuovo passaggio verso la piena operatività del reparto di Ortopedia dell’ospedale spoke “Ferrari” di Castrovillari. Il prossimo 25 ottobre dovrebbe essere consegnato il sistema di aerazione realizzato su misura per la sala operatoria dedicata, cui seguirà l’installazione.

Ad annunciarlo è il consigliere regionale di Noi Moderati Riccardo Rosa, eletto nella circoscrizione Nord e componente del Consiglio regionale della Calabria.

Secondo quanto riferisce Rosa, l’ammodernamento degli impianti consentirà al reparto di Ortopedia di disporre di una propria sala operatoria, completando così il percorso di potenziamento avviato nel presidio.

«Non è un dettaglio tecnico»

«Per l’ospedale spoke di Castrovillari questo passaggio non è un dettaglio tecnico», sostiene il consigliere regionale.

Rosa collega la piena funzionalità dell’Ortopedia alle esigenze di un territorio ampio come quello del Pollino e della Valle dell’Esaro, sottolineando come la possibilità di effettuare gli interventi direttamente a Castrovillari possa ridurre trasferimenti e disagi per pazienti e famiglie.

«L’ortopedia è un pilastro della rete di emergenza-urgenza», afferma, indicando come obiettivo quello di restituire al “Ferrari” un ruolo più forte come presidio di riferimento per l’area.

Una sala dedicata alla specialità

Il sistema di aerazione rappresenta un elemento necessario per rendere efficiente e utilizzabile la sala operatoria destinata all’Ortopedia.

Nelle intenzioni illustrate da Rosa, il completamento dell’intervento dovrebbe consentire all’ospedale di avere un blocco operatorio nel quale ogni specialità chirurgica presente possa disporre di spazi dedicati.

«Aprire l’Ortopedia è un sogno che presto sarà realtà», afferma il consigliere.

Il ringraziamento ad Asp e personale sanitario

Rosa assicura che continuerà a seguire le diverse fasi dell’intervento e ringrazia l’Asp di Cosenza e l’ufficio tecnico per l’attenzione riservata al presidio.

Un ringraziamento viene rivolto anche al primario Arturo Celestino, per il lavoro svolto nel percorso di potenziamento del reparto.

La data indicata del 25 ottobre diventa quindi il prossimo passaggio operativo: dalla consegna e installazione dell’impianto dipenderà il completamento della sala e l’avvio della sua piena funzionalità.