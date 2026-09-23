Nella prossima settimana è previsto un incontro in Comune con le associazioni di categoria nel corso del quale sarà illustrato l’avviso pubblico

Adotta una via: parte il programma di collaborazione tra Comune, imprese e comunità per la valorizzazione delle strade cittadine Promuovere reti di collaborazione capaci di migliorare il decoro urbano, rafforzare l'identità commerciale delle diverse aree della città, organizzare iniziative di animazione, valorizzare le produzioni locali e contribuire a rendere Cosenza sempre più viva, accogliente e competitiva. Sono questi gli obiettivi che si prefigge l’iniziativa “Adotta una via”, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso.

Si tratta di un nuovo, importante passo nell’attuazione del Masterplan “Cosenza Attrattiva” e del Programma Operativo “Cosenza Vive”. Come atto propedeutico di “Adotta una Via”, il Comune, attraverso il Settore Attività Produttive, Commercio, Artigianato e Turismo, ha pubblicato l’avviso, approvato dalla Giunta di Palazzo dei Bruzi, con il quale prende avvio un programma innovativo di collaborazione tra Amministrazione comunale, operatori economici e comunità locali, finalizzato alla valorizzazione delle strade cittadine, del commercio di prossimità e della qualità dello spazio pubblico.

“Una città più bella, più viva e più attrattiva – sottolinea in una dichiarazione il Sindaco Franz Caruso - non si costruisce soltanto con le opere pubbliche, ma anche attraverso la partecipazione di chi ogni giorno nella città lavora, vi investe e la vive. “Adotta una Via” – ha aggiunto Franz Caruso - nasce da questa convinzione: fare della collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini uno degli strumenti di crescita della città. E noi intendiamo accompagnare gli operatori economici nella costruzione di progetti condivisi, capaci di rafforzare l'identità delle nostre strade e di migliorare la qualità dello spazio urbano. Grazie a questo agire sinergico – ha concluso il primo cittadino – ogni strada potrà diventare un luogo più riconoscibile, accogliente e attrattivo, capace di raccontare una parte dell'identità di Cosenza.

Un modo nuovo di amministrare che mette al centro la corresponsabilità e la partecipazione”. “Con “Adotta una Via” – ha inoltre spiegato l’Assessore alle Attività Produttive, Commercio, Artigianato e Turismo, Rosario Branda - proponiamo un cambio di prospettiva. Le vie commerciali non sono soltanto luoghi nei quali si svolgono attività economiche; sono comunità urbane, spazi di relazione, identità e socialità. Vogliamo accompagnare gli operatori nella costruzione di progetti condivisi di valorizzazione, mettendo in rete commercio, cultura, artigianato, eventi e partecipazione civica”. “Adotta una Via” invita commercianti, artigiani, pubblici esercizi, operatori turistici e, insieme a loro, associazioni, comitati di quartiere e realtà del territorio a costruire programmi condivisi di valorizzazione delle singole vie cittadine.

L'Avviso pubblico con il quale si raccoglieranno le manifestazioni d’interesse agli operatori che intenderanno aderire, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali prende concreta attuazione il “Modello Cosenza”, fondato sulla collaborazione tra istituzioni, imprese e comunità nella costruzione dello sviluppo urbano. Nella prossima settimana è previsto un incontro in Comune con le associazioni di categoria nel corso del quale l’avviso pubblico sarà dettagliatamente illustrato.