Emira Ciodaro conferma il ripristino del servizio dopo settimane di stop e ringrazia ASP, direzione sanitaria e responsabili del reparto. In arrivo anche una postazione di Emodinamica programmata.

La Radiologia dell’Ospedale di Paola sta per riaprire. La conferma arriva dalla presidente del Consiglio comunale di Paola, Emira Ciodaro, che interviene con una nota ufficiale per comunicare la conclusione delle criticità che avevano portato alla sospensione del servizio. Una sospensione definita incredibile dalla stessa presidente, che sottolinea come «il management dell’ASP di Cosenza sia intervenuto con competenza e tempestività per ristabilire il corretto funzionamento del reparto».

Ciodaro, che ricopre anche la delega alla Sanità, esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto e ringrazia «il direttore sanitario dell’Ospedale di Paola, Iolanda Ferraro, e il responsabile dell’Unità Operativa Complessa, Antonio Lopez, per la collaborazione e l’impegno costante dimostrati in questa fase complessa».

La presidente comunica inoltre che «l’amministrazione si sta muovendo per attivare una postazione di Emodinamica Programmata all’interno dello stesso presidio ospedaliero». Si tratterebbe di un servizio fondamentale, capace di rispondere alle emergenze cardiovascolari e potenzialmente salvare molte vite, rafforzando ulteriormente l’offerta sanitaria del territorio.