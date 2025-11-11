Istituzioni, accademia e imprese si incontrano a Rende per discutere di terapie digitali, intelligenza artificiale e innovazione sanitaria

La seconda edizione degli Stati Generali della Sanità Digitale e delle Terapie Digitali, promossa dall’On. Simona Loizzo, si terrà il 17 novembre 2025 presso l’Università della Calabria a Rende (Cosenza).

L’evento, in programma dalle 10 alle 17.15, rappresenta un momento di confronto strategico tra istituzioni, mondo accademico, imprese e professionisti per delineare il futuro della sanità digitale in Italia.

Tra i partecipanti figurano il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il Presidente dell’AIFA Robert Giovanni Nisticò, e il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Rocco Bellantone. Prevista anche la partecipazione di Paolo Benanti, Presidente della Commissione per l’Intelligenza Artificiale per l’Informazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che interverrà sulle sfide etiche e regolatorie legate all’uso dell’IA in ambito sanitario.

I temi al centro del dibattito

Nel corso dei lavori saranno affrontati temi cruciali per la modernizzazione del Servizio Sanitario Nazionale: terapie digitali e nuovi modelli organizzativi, intelligenza artificiale e gestione dei dati in sanità; ospedali virtuali e continuità assistenziale, patient journey digitale e startup e innovazione tecnologica.

La giornata si preannuncia come un laboratorio di idee in cui esperti e rappresentanti istituzionali esploreranno le opportunità e le sfide dell’innovazione digitale applicata alla salute.