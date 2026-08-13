Portare la prevenzione nei luoghi della vita quotidiana e del tempo libero. È questo l’obiettivo di “Un mare di salute”, l’iniziativa promossa dal Rotary Club Cosenza Telesio – Distretto 2102, dall’Inner Wheel Club di Cosenza e dall’AMMI – Associazione Mogli Medici Italiani, Donne per la Salute – Sezione di Cosenza. Screening gratuiti al Lido Pietrabianca Questa mattina, presso il Lido Pietrabianca, dalle 8.30 alle 10.30, cittadini e turisti hanno potuto effettuare gratuitamente lo screening della pressione arteriosa e della glicemia.

L’iniziativa ha registrato una buona partecipazione, confermando l’interesse crescente verso attività di prevenzione accessibili e immediate. Controlli semplici e non invasivi, ma fondamentali. Conoscere i propri valori rappresenta infatti un primo passo per individuare eventuali fattori di rischio e aumentare la consapevolezza sulla propria salute.

La decisione di svolgere l’iniziativa in una località turistica nasce dalla volontà di portare il messaggio della prevenzione al di fuori degli ambiti sanitari tradizionali, intercettando le persone anche nei momenti di vacanza e socialità. Un messaggio condiviso “Prevenire è il primo passo per stare bene” è lo slogan che ha accompagnato la giornata.

Un invito a prendersi cura di sé attraverso piccoli gesti quotidiani e controlli periodici. Il valore della collaborazione L’iniziativa sottolinea anche l’importanza della collaborazione tra associazioni diverse, unite dall’obiettivo comune di mettere competenze e impegno al servizio della comunità. L’impegno delle associazioni Rotary Club Cosenza Telesio, Inner Wheel Club di Cosenza e AMMI – Donne per la Salute ribadiscono così il proprio impegno nella diffusione di una cultura della prevenzione sempre più accessibile, nella convinzione che la salute rappresenti il bene più prezioso.