Ci sono anche due ragazzi cosentini, il 20enne del capoluogo Samuele Chiodo e il 26enne di Corigliano-Rossano Gerardo Malagrinò tra i pretendenti al titolo di “Mister Italia by Claudio Marastoni 2026”. I due ragazzi sono infatti tra i 70 prefinalisti nazionali del concorso considerato la vera e propria versione maschile di “Miss Italia”.

Un concorso prestigioso, da quest’anno nelle mani del nuovo organizzatore Andrea Bucciarelli (vincitore del titolo nel 2025), e che nel corso degli anni è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri. Samuele Chiodo è uno studente di Scienze motorie con il sogno di diventare un attore di fama internazionale, mentre Gerardo Malagrinò è titolare di un’azienda specializzata nella sicurezza antincendio.

I due cosentini sfileranno giovedì 27 agosto sul palco di piazza del mare a Giulianova (TE) per la prefinale del concorso da cui usciranno i 30 bellissimi finalisti che si contenderanno lo scettro di Mister Italia e le altre prestigiose fasce sabato 29 agosto a Pescara. Per seguire l’avventura di Samuele e Gerardo in terra abruzzese basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) ufficiali: @concorsomisteritalia.