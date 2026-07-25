La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera allo schema di decreto: 500 milioni per Catanzaro, 300 per Crotone e 200 per Cosenza. Occhiuto: «Investimenti che consentiranno di accelerare la realizzazione di opere strategiche e di avere nei prossimi anni strutture moderne e sicure»

«La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera allo schema di decreto che assegna nuove risorse Inail per l’edilizia sanitaria. Per la Calabria è una notizia molto importante: avremo 1 miliardo in più destinato ai nostri ospedali, il finanziamento più alto ottenuto da una Regione italiana in questa tranche di risorse». Ad annunciarlo il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

«Parliamo – spiega – di 300 milioni di euro per il nuovo ospedale di Catanzaro, 200 milioni per la Cittadella della Salute di Catanzaro, 300 milioni per il nuovo ospedale di Crotone e 200 milioni per il nuovo ospedale di Cosenza. Investimenti che consentiranno di accelerare la realizzazione di opere strategiche e di avere dunque nei prossimi anni strutture moderne, sicure e all’altezza dei bisogni dei calabresi».

«Su uno stanziamento complessivo di circa 2,45 miliardi di euro, la Calabria è la Regione che riceve la quota maggiore, davanti a Puglia ed Emilia-Romagna – sottolinea il governatore –. È un risultato che non arriva per caso. È il frutto di un lavoro lungo, spesso silenzioso, fatto di progettazione, interlocuzione costante con il governo e capacità di trasformare idee in interventi concreti».

«Per troppi anni – aggiunge – la Calabria è rimasta ai margini quando si trattava di grandi investimenti. Oggi non è più così. Questo miliardo di euro non è un punto di arrivo, ma un passo decisivo nel percorso che abbiamo intrapreso per ricostruire dalle macerie la sanità calabrese, dotandola finalmente di ospedali nuovi, funzionali e capaci di offrire ai cittadini servizi sempre migliori».

«Continueremo a lavorare con la stessa determinazione – conclude Occhiuto – affinché ogni finanziamento ottenuto si traduca rapidamente in cantieri aperti e, soprattutto, in una sanità più efficiente e più vicina ai calabresi».