Lo comunica il sindaco Antonio Pomillo dopo l’avviso Asp: stop alla Continuità Assistenziale dal 1° al 20 marzo in più fasce orarie
Quando il presidio di notte e nei festivi viene meno, l’unico riferimento diventa l’emergenza. È l’avviso che arriva dal sindaco di Vaccarizzo Albanese, Antonio Pomillo, dopo la comunicazione dell’Asp: il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) sarà sospeso per carenza di personale sanitario a partire da domenica 1 marzo e in diverse date fino a venerdì 20 marzo.
«In caso di necessità rivolgersi al 118»
Pomillo sottolinea che, durante le fasce di sospensione, i cittadini dovranno rivolgersi al servizio di emergenza urgenza: 118. Il servizio risulta già sospeso fino ad oggi, martedì 24 febbraio. Per il periodo successivo, l’avviso indica che non sarà garantito:
- dal 1° marzo ore 8 al 2 marzo ore 8
- dalle 20 di giovedì 5 alle 8 di venerdì 6 marzo
- dalle 20 di venerdì 6 alle 8 di sabato 7 marzo
- dalle 10 alle 20 di sabato 7 marzo
- dall’8 marzo ore 8 al 9 marzo ore 8
- dalle 20 di giovedì 12 alle 8 di venerdì 13 marzo
- dalle 20 di domenica 15 alle 8 di lunedì 16 marzo
- dalle 20 del 19 alle 8 di venerdì 20 marzo