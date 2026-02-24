Quando il presidio di notte e nei festivi viene meno, l’unico riferimento diventa l’emergenza. È l’avviso che arriva dal sindaco di Vaccarizzo Albanese, Antonio Pomillo, dopo la comunicazione dell’Asp: il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) sarà sospeso per carenza di personale sanitario a partire da domenica 1 marzo e in diverse date fino a venerdì 20 marzo.

«In caso di necessità rivolgersi al 118»

Pomillo sottolinea che, durante le fasce di sospensione, i cittadini dovranno rivolgersi al servizio di emergenza urgenza: 118. Il servizio risulta già sospeso fino ad oggi, martedì 24 febbraio. Per il periodo successivo, l’avviso indica che non sarà garantito: