La vincita in corso Giuseppe Mazzini nel concorso del 17 febbraio. In Italia distribuiti 30,7 milioni nell’ultima estrazione
La fortuna torna a bussare in Calabria con il 10eLotto. Nell’estrazione di martedì 17 febbraio, come riporta Agipronews, a Cosenza è stato centrato un “9” da 20mila euro in una ricevitoria di corso Mazzini.
Una vincita che contribuisce a rendere ancora più ricco il bilancio dell’ultimo concorso, che ha distribuito complessivamente 30,7 milioni di euro in tutta Italia. Dall’inizio dell’anno, il 10eLotto ha già superato quota 562 milioni di euro in premi assegnati.
Per la città bruzia si tratta di una vincita significativa, che riaccende l’entusiasmo degli appassionati del gioco, in un periodo particolarmente fortunato per la Calabria.