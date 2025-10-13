Si tratta di Tommaso Napolitano, 21 anni, e Francesco Stornaiuolo, 23, di Praia a Mare, e di Luigi Rubino, 25, di Scalea. I tre ragazzi erano tra i 796 allievi che ieri mattina a Reggio Calabria hanno giurato fedeltà alla Repubblica italiana

Si chiamano Tommaso Napolitano , 21 anni, Francesco Stornaiuolo , 23, e Luigi Rubino , 25, e sono tra i 796 giovani che ieri mattina a Reggio Calabria hanno giurato fedeltà alla Repubblica italiana nel corso della cerimonia del 144° corso formativo – 1° ciclo dell'Arma dei Carabinieri, intitolato alla Medaglia d'Oro al Valor Militare Lorenzo Gennari, eroe della Resistenza.

I primi due giovani sono di Praia a Mare , mentre il terzo è di Scalea .

La cerimonia

La cerimonia si è svolta alle 11 in punto negli spazi della scuola allievi Carabinieri “Fava – Garofalo” di Reggio Calabria e vi hanno preso parte le più alte autorità militari, civili e religiose, tra cui il comandante delle Scuole dell'Arma, generale di corpo d'armata, Giuseppe La Gala , e il comandante della Legione Allievi Carabinieri, generale di divisione, Marco Lorenzoni . Era presente anche Giuseppe Falcomatà , sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria e neo eletto consigliere regionale.

Un impegno con il Paese

Giovani uomini e donne di tutta Italia hanno condiviso la soddisfazione di questo importante traguardo con amici e famigliari e hanno giurato fedeltà alla Repubblica italiana. Ragazze e ragazzi, in divisa ufficiale, hanno comunicato la loro decisione di servire la prestigiosa Arma dei Carabinieri e il loro Paese.