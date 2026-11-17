A Cassano All’Ionio c’è un posto dove un cappotto che qualcuno non usa più torna a scaldare un’altra persona. È l’Emporio Etnico Sociale, nato dall’impegno di Ornella Sangiovanni, che nel volontariato ha passato una vita intera. Il funzionamento è semplice, ma dietro c’è molto lavoro. Gli indumenti usati vengono raccolti e lavati uno per uno, poi divisi per taglia e per tipo, e alla fine consegnati gratuitamente a chi ne ha bisogno.

A rivolgersi all’emporio sono soprattutto le famiglie straniere che vivono a Cassano e nei dintorni, molte con figli piccoli. In queste prime settimane, però, si è presentata anche tanta gente del posto. Sono famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese e che qui riescono a risparmiare un po’ sulle spese senza perdere la propria dignità. Ornella e gli altri volontari hanno costruito il progetto proprio intorno a questo principio, perché nessuno dovrebbe vergognarsi di chiedere aiuto per vestire i propri figli.

Nell’emporio ci sono vestiti e scarpe per uomo, donna e bambino. Chi entra per la prima volta resta colpito soprattutto dai peluche e dai giocattoli, tantissimi, sistemati accanto agli abiti. Vanno ai bambini, che in queste storie sono le vittime più innocenti. Le difficoltà delle loro famiglie non le hanno scelte, e spesso un pupazzo o un gioco ricevuto in dono è il modo più diretto per restituire loro un po’ di serenità.

Ornella di storie così ne ha tante. Le racconta con la memoria di chi ha visto passare davanti a sé centinaia di volti, e sono racconti che stanno a metà tra la realtà e la fiaba. Ci sono bambini che stringono un orsacchiotto come fosse un tesoro e famiglie arrivate da molto lontano che a Cassano hanno trovato una porta aperta. Ci sono anche gesti piccoli che per chi li riceve valgono moltissimo. Intanto mancano poche settimane alle feste e in emporio il lavoro è già iniziato.

Ornella e i volontari stanno preparando tanto materiale per Natale, destinato alle famiglie che si rivolgono a loro. Un’iniziativa a parte sarà dedicata alla Befana e pensata soprattutto per i più piccoli, così che il 6 gennaio anche i bambini delle famiglie in difficoltà trovino qualcosa nella calza.