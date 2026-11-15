Il Comune riferisce che i carabinieri della Compagnia di Cosenza e della Stazione di Castrolibero hanno arrestato le persone sospettate del raggiro e recuperato tutto ciò che era stato sottratto alla donna

I carabinieri hanno recuperato tutto l’oro e il denaro sottratti poco prima a un’anziana di Castrolibero con il raggiro del «finto carabiniere». Lo riferisce il Comune, che dà notizia anche dell’arresto delle persone sospettate. All’operazione hanno partecipato i militari della Compagnia di Cosenza e della Stazione di Castrolibero.

Nella comunicazione ai residenti, il Comune ringrazia i militari e il maresciallo Alessandro Lato. La nota non precisa quante persone siano state arrestate, il valore dei beni recuperati o se vi sia già stata una decisione del giudice sulla convalida.

Come riconoscere una richiesta sospetta

Il Comune ricorda che le forze dell’ordine e gli enti pubblici non mandano incaricati a casa per ritirare denaro o preziosi. L’invito ai cittadini è di diffidare di chi, al telefono, prospetta guai giudiziari per un familiare e fa leva sulla preoccupazione per ottenere una consegna immediata.

L’indicazione è semplice: non consegnare nulla, interrompere la chiamata e contattare direttamente il 112.