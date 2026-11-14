Nello scontro sono morti anche la madre e la zia dell’imprenditore cosentino e il conducente dell’altra auto. Restano drammatiche le condizioni della compagna 45enne

È ancora grave Barbara Beltrano, la donna di 45 anni ricoverata in rianimazione dopo lo scontro sulla statale 107 Silana Crotonese, nei pressi della galleria di San Fili. Secondo le ultime informazioni, sarebbero quattro le vittime dell’incidente avvenuto questa mattina.

La donna viaggiava sulla Jaguar verde guidata dal compagno, Alfredo Spizzirri, 50 anni, professionista molto conosciuto, insieme ad Annamaria Sicilia, classe 1942, Carmela Sicilia, classe 1940, mamma e zia del conducente. La quinta persona coinvolta nel bilancio delle vittime è il conducente della Opel Mokka.

Sul posto sono intervenuti il 118, l’elisoccorso, i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno lavorato alla messa in sicurezza delle vetture per il rischio di incendio. La dinamica dello scontro è ancora da chiarire. La statale è stata chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi, con il traffico da Cosenza verso Paola deviato lungo la strada del vecchio valico della Crocetta.