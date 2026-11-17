Il signor Giuseppe De Franco scrive: «Anziché abbattere barriere architettoniche, si procurano pazienti per il Pronto soccorso»
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Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione arrivata in redazione del signor Giuseppe De Franco, in merito alla realizzazione di una rampa presso la sede della commissione visite patenti speciali, che anziché migliorare l'accessibilità, creerebbe maggiori disagi. Di seguito, il testo della lettera-denuncia, attraverso la quale si chiede l’intervento del sindaco di Cosenza Franz Caruso:
Gentile Sindaco, approfitto della Sua sensibilità per segnalare un problema che crea grave pericolo ma facilmente risolvibile. Il tentativo di realizzare una rampa di accesso alla sede della commissione visite patenti speciali è miseramente fallito, il documento fotografico allegato non lascia scampo alla professionalità dei tecnici che l'hanno realizzata.
Detta sede è frequentata anche da disabili su sedia a rotelle, superfluo dire che urge demolire lo scempio, realizzando una rampa a norma, abbattere le barriere architettoniche significa favorire l'accessibilità non procurare clienti al Pronto soccorso.
Lo sgomento provato da tanto obbrobrio lievita sapendo che in quella sede lavorano medici e tecnici che verificano l'idoneità alla guida di persone portatori handicap. Certo che in tempi brevi riuscirà a cancellare questa brutta macchia, auguro buon lavoro con i migliori saluti.