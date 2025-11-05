L’8 e il 9 novembre il Palacosentia si trasforma nel più grande mercato del vintage del Sud Italia. Abbigliamento, accessori e oggetti d’epoca selezionati da collezionisti europei

Sabato 8 e domenica 9 novembre 2025, il Palacosentia di via Popilia ospiterà una tappa del Fair Priced Vintage Tour, l’evento internazionale che celebra la moda d’altri tempi con un approccio sostenibile e prezzi accessibili.

Per un intero weekend, lo spazio del palazzetto si trasformerà in un grande mercato del vintage, con migliaia di capi, accessori e oggetti d’epoca selezionati da collezionisti e appassionati provenienti da tutta Europa.

Il più grande mercato retrò itinerante

Il Fair Priced Vintage Tour è un evento itinerante nato nei Paesi Bassi e oggi attivo anche in Germania, Belgio e Italia. La filosofia è semplice ma rivoluzionaria: dare nuova vita a capi di qualità, vendendoli a prezzi equi, e promuovere una moda più consapevole e sostenibile.

Ogni tappa del tour è un invito a scoprire pezzi unici, ridurre gli sprechi e valorizzare l’eleganza del passato in chiave contemporanea. Tra le proposte, capi firmati, abbigliamento sportivo anni ’80 e ’90, jeans iconici, giacche vintage e accessori introvabili.

Moda accessibile, sostenibile e di qualità

Non si tratta di semplice “usato”, ma di abbigliamento selezionato, in ottimo stato e proposto a prezzi trasparenti. Ogni capo sarà diviso per categoria – maglioni, camicie, gonne, cappotti, giacche sportive, denim – e prezzato singolarmente. Gli stand verranno costantemente riforniti, così da garantire una grande varietà di scelta durante tutto il weekend. Un’occasione perfetta per chi ama cercare, toccare, scoprire storie dentro i vestiti, tra tessuti e dettagli di epoche lontane.

Ingresso gratuito ma su prenotazione

L’ingresso all’evento è gratuito, ma sarà necessario prenotare online il proprio accesso, scegliendo la fascia oraria preferita (qui). Alcuni slot risultano già sold-out, perciò conviene affrettarsi. Sul portale Cercoeventi sono disponibili orari, informazioni e link diretti per la prenotazione gratuita dell’ingresso al Palacosentia.

Il Fair Priced Vintage Tour 2025 promette di portare nel cuore di Cosenza una ventata di creatività, colore e memoria, in un fine settimana dove la moda non è solo estetica, ma anche scelta etica e sostenibile.