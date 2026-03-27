La grande tradizione sportiva popolare italiana fa tappa in Calabria per un appuntamento dal valore storico e simbolico: sabato 28 e domenica 29 marzo, la località di contrada Fiego a Cosenza ospiterà il Campionato Nazionale FIGeST di Lancio del Formaggio da 1 kg.

L’evento, organizzato dalla Asd Cosenza del presidente Carmine Ciardullo sotto l'egida della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, segna un debutto assoluto: si tratta infatti del primo Campionato Italiano ufficiale del Dipartimento delle discipline che rotolano, un nuovo comparto federale nato per valorizzare le pratiche ludico-sportive legate alla rotazione di attrezzi tradizionali. Se il lancio del formaggio trova la sua massima diffusione nelle regioni del Centro Italia - come Umbria, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna - la scelta di Cosenza non è casuale: la provincia calabrese vanta, infatti, radici solidissime in questa disciplina, strettamente legate alla cultura pastorale del territorio.

Nel dialetto locale, il gioco è vivo da secoli con i nomi di “u ruallu” o “a pezza di casu”, espressioni che richiamano immediatamente la vita delle campagne e dei pastori. Per generazioni, la ruzzola e il lancio del formaggio hanno rappresentato momenti cruciali di socialità contadina, con sfide epiche disputate lungo le strade sterrate che collegavano i casali, specialmente durante il Carnevale o le festività religiose. La scelta di Contrada Fiego, ai margini della città, non è solo logistica ma affettiva.

Con i suoi pendii dolci e le sue "strade bianche", questo paesaggio di campagna rappresenta lo scenario naturale perfetto, un palcoscenico che riporta lo sport alla sua dimensione originaria: quella dei tratturi e delle masserie, dove il tempo era scandito dai cicli del raccolto e della transumanza. Il weekend vedrà la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni, pronti a sfidarsi in un clima di sana competizione: Sabato 28 marzo apertura ufficiale con la gara a coppie. Ben 40 squadre si contenderanno il titolo nazionale, mettendo alla prova tecnica e affiatamento.

Domenica 29 marzo giornata dedicata alle gare individuali. La sfida sarà divisa in due categorie: la Competizione A e la Competizione B, con 40 partecipanti ciascuna, per un totale di 80 lanciatori pronti a far "rotolare" il titolo verso la vittoria. “Questo Campionato non è solo una gara ma un’occasione per riscoprire l’Italia rurale e uno sport davvero unico – commenta Mauro Sabatini, responsabile del Dipartimento degli sport che rotolano FIGeST, che spiega - Portare una competizione nazionale a Cosenza significa onorare una storia fatta di fatiche e di giochi semplici ma ricchi di abilità. È lo sport che racconta chi siamo e da dove veniamo”. La cittadinanza e gli appassionati sono invitati a partecipare per rivivere la magia di una tradizione che, oggi più che mai, guarda al futuro con entusiasmo sportivo.