A Gianni Infantino, presidente della Fifa, è stato consegnato il “Premio Oreste Granillo”, ideato da G.B. Spadafora, importante orafo di San Giovanni in Fiore.

Ci sono uomini che tracciano la strada grazie a una visione pionieristica, come Giovambattista Spadafora e Oreste Granillo, storico dirigente sportivo calabrese. «Con gioia ed entusiasmo abbiamo firmato questo riconoscimento, che quest’anno Maria Stella ha consegnato al presidente della FIFA» si legge in un post social. Il lungo applauso finale ha sottolineato l’importanza di portare avanti l’eredità dei grandi uomini.