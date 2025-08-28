In città ci si prepara al rientro tra i banchi con servizi attivi dal 15 settembre. La nuova amministrazione Principe investe su efficienza e servizi per studenti e famiglie

A Rende, il ritorno sui banchi non sarà solo il suono della prima campanella, ma anche il simbolo di un impegno concreto da parte della nuova amministrazione comunale. La giunta guidata dal sindaco Sandro Principe ha lavorato per garantire che, già dal primo giorno di scuola, i servizi essenziali – trasporto e refezione scolastica – fossero attivi e pienamente operativi su tutto il territorio.

Un traguardo importante, frutto di un gioco di squadra che ha visto collaborare in stretta sinergia gli uffici scolastici, il dottor Gianfranco Salerno, la dirigente Adele Sauro, l’assessore all’Istruzione Stefania Belvedere e la consigliera delegata Marinella Castiglione.

Il servizio mensa inizierà lunedì 15 settembre 2025 per l’Istituto Comprensivo Rende Centro e martedì 16 settembre per tutti gli altri istituti comprensivi del territorio. Per informazioni, i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Rende in Piazza San Carlo Borromeo, 1, oppure contattare i numeri 0984.8284355 e 0984.8284356.

Questa operazione rappresenta una svolta per la comunità, dopo oltre un decennio di servizi scolastici frammentati. L’amministrazione comunale ha scelto di investire energie e risorse per garantire un avvio ordinato e sereno dell’anno scolastico, mettendo al centro le esigenze delle famiglie e degli studenti.

“Restituire servizi che mancavano da anni – sottolinea il sindaco Sandro Principe – significa dare risposte concrete e costruire le basi per un percorso educativo migliore, dove scuola e comunità possano crescere insieme”.