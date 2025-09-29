Per consentire interventi di manutenzione alle barriere di sicurezza danneggiate a seguito di incidenti, l’Anas ha disposto limitazioni al transito veicolare lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo. Nel dettaglio, da questa sera fino a venerdì 3 ottobre, nella fascia oraria 23:00 – 5:00, sarà chiusa la rampa di uscita in direzione nord dello svincolo di Pontecagnano Nord (km 18,850). I veicoli provenienti da Reggio Calabria e diretti a Pontecagnano Nord potranno utilizzare il percorso alternativo:

uscita allo svincolo di San Mango Piemonte (km 13,950);

rientro in autostrada in direzione Reggio Calabria fino allo svincolo di Pontecagnano Nord (km 18,400).

Sicurezza e info utili

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda ai conducenti l’importanza della campagna “Guida e Basta”: no distrazioni, no alcol, no droga per la sicurezza di tutti.

Per monitorare il traffico in tempo reale:

App gratuita VAI di Anas (disponibile su App Store e Play Store);

Servizio clienti Pronto Anas al numero verde 800.841.148.

I lavori garantiranno maggiore sicurezza per gli automobilisti lungo il tratto salernitano dell’A2. Gli utenti sono invitati a programmare i viaggi notturni tenendo conto delle deviazioni previste.