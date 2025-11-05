VIDEO | Simulato un incidente tra un tir e un’auto con incendio e feriti. Operazioni coordinate dalla Prefettura di Cosenza: «Intervento tempestivo ed efficace»

Si è conclusa con esito positivo l’esercitazione che si è svolta nella notte del 29 ottobre all’interno della galleria “Colle Trodo”, situata lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” tra gli svincoli di Laino Borgo e Mormanno, in provincia di Cosenza, in direzione sud.

L’attività simulata ha previsto la riproduzione di un sinistro stradale tra un mezzo pesante e un’autovettura, con conseguente scoppio di incendio e ferimento di due persone, allo scopo di verificare la tempestività d’intervento e la piena efficienza degli impianti tecnologici, dei sistemi di allerta e sicurezza presenti in galleria.

Durante la simulazione sono stati testati i tempi di risposta e coordinamento delle componenti operative coinvolte, che hanno garantito l’immediatezza nei soccorsi e la corretta gestione dell’emergenza, in linea con quanto previsto dal Piano di Gestione dell’Emergenza della galleria.

In sede di debriefing, si è preso atto che l’azione operativa attuata dagli Enti partecipanti, sotto il coordinamento della Prefettura di Cosenza, è risultata tempestiva ed efficace, anche nell’attivazione dei percorsi alternativi, regolarmente presidiati da tutte le Forze di Polizia, senza arrecare disagi significativi all’utenza in viaggio.

L’organizzazione della simulazione, effettuata in attuazione dei precisi obblighi di legge, ha confermato la sinergia e la collaborazione tra le diverse strutture operative impegnate, tra cui il personale Anas dell’Area Gestione Rete A2 'Autostrade del Mediterraneo', le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, il Servizio di Emergenza Sanitaria 118 e gli Enti territorialmente competenti.