Riqualificata l’area “Contessa Soprana” tra Montalto Uffugo e Torano. Nuovi servizi, impianto fotovoltaico e presidio tecnico dedicato

Una nuova area di sosta dotata di servizi rinnovati, impianti alimentati da fonti energetiche sostenibili e postazioni per la ricarica ad alta potenza dei veicoli elettrici. Anas ha inaugurato mercoledì 22 luglio 2026 la “Green Island” realizzata nel parcheggio “Contessa Soprana”, lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”.

L’infrastruttura si trova nel territorio comunale di Lattarico, tra gli svincoli di Montalto Uffugo e Torano, in provincia di Cosenza.

L’apertura alla piena fruizione degli utenti autostradali è prevista a partire dal mese di agosto. Anas non esclude tuttavia la possibilità di anticipare l’entrata in funzione, comunicando eventualmente la nuova data attraverso i propri canali istituzionali.

L’intervento rientra nel programma di riqualificazione dell’A2 e nel piano Anas Smart Road, finalizzato a integrare innovazione tecnologica, sicurezza stradale e sostenibilità ambientale.

Riqualificata l’area di parcheggio “Contessa Soprana”

I lavori hanno interessato gli spazi destinati alla sosta e i servizi presenti nell’area autostradale.

Anas ha provveduto all’attivazione dei servizi igienici e all’ammodernamento degli ambienti utilizzati dai viaggiatori durante le pause lungo il percorso.

La Green Island è stata progettata per offrire una sosta più funzionale agli automobilisti in transito sull’Autostrada del Mediterraneo, una delle principali infrastrutture di collegamento tra la Calabria e il resto del Mezzogiorno.

L’area si trova in una posizione strategica, lungo il tratto cosentino dell’A2 e a breve distanza dagli svincoli che servono l’area urbana e i comuni della Valle del Crati.

Il progetto punta a superare il modello tradizionale del semplice parcheggio, trasformando lo spazio in un punto attrezzato per le nuove esigenze della mobilità.

Da agosto le postazioni per la ricarica elettrica

L’elemento principale della Green Island sarà costituito dalle postazioni di ricarica elettrica ad alta potenza, la cui attivazione è prevista nel mese di agosto.

Gli automobilisti potranno ricaricare i propri veicoli durante la sosta, riducendo i tempi necessari per proseguire il viaggio lungo l’A2.

Anas non ha indicato nel comunicato il numero esatto delle colonnine, la potenza nominale dei singoli impianti o le modalità economiche di utilizzo del servizio. Questi aspetti potranno essere definiti e comunicati in prossimità dell’apertura al pubblico.

L’installazione rappresenta comunque un nuovo passo verso il potenziamento delle infrastrutture necessarie alla diffusione della mobilità elettrica anche lungo le grandi arterie stradali del Sud.

Gemme: «Una risposta alle nuove esigenze della mobilità»

L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, sottolinea il valore ambientale e tecnologico dell’intervento.

«Questo fondamentale tassello permetterà agli utenti di rifornire i propri veicoli durante la sosta, promuovendo concretamente la transizione ecologica e rispondendo alle nuove esigenze di una mobilità sempre più sostenibile», ha dichiarato.

La possibilità di effettuare una ricarica rapida durante il viaggio rappresenta infatti uno degli elementi centrali per favorire l’utilizzo delle automobili elettriche sulle tratte di lunga percorrenza.

La disponibilità di infrastrutture lungo l’A2 può contribuire a ridurre le difficoltà legate alla programmazione degli spostamenti e alla distanza tra i diversi punti di ricarica.

Un hub energetico alimentato da fonti rinnovabili

La Green Island viene presentata da Anas come un modello di hub energetico autosufficiente.

Il progetto prevede l’integrazione di sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili, tra i quali figura un impianto fotovoltaico dedicato.

L’energia prodotta attraverso i pannelli solari dovrà contribuire al funzionamento degli impianti e dei servizi presenti nell’area, riducendo il ricorso alle fonti tradizionali.

«La Green Island si propone come un modello di hub energetico autosufficiente», ha spiegato Gemme, richiamando l’integrazione tra mobilità elettrica e produzione sostenibile.

La concreta autonomia energetica dell’area dipenderà dal funzionamento degli impianti, dalla quantità di energia prodotta e dai consumi generati dai servizi e dalle postazioni di ricarica.

Un presidio tecnico per controllare gli impianti

Per garantire il funzionamento della struttura sarà attivato anche un presidio tecnico dedicato.

Personale qualificato dovrà occuparsi del monitoraggio costante e della gestione operativa degli impianti tecnologici installati nella Green Island.

Il servizio avrà il compito di prevenire eventuali malfunzionamenti, intervenire sulle criticità e mantenere adeguati livelli di efficienza e qualità per gli automobilisti.

La gestione tecnica assume particolare importanza per le postazioni di ricarica ad alta potenza, che richiedono controlli continui e tempestivi interventi di manutenzione.

Il presidio interesserà anche gli altri sistemi presenti nell’area, contribuendo alla continuità dei servizi offerti durante l’intera giornata.