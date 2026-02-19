Sorical informa che nella notte tra il 18 e il 19 febbraio 2026 ignoti hanno rubato i cavi elettrici a servizio del campo pozzi Mucone, situato nel territorio di Acri, provocando il fermo dell’impianto e la conseguente interruzione dell’erogazione idropotabile.

Il disservizio interessa i comuni di: Luzzi, Bisignano, Rose. Il personale tecnico Sorical è intervenuto già dalle prime ore del mattino per il ripristino delle elettropompe e dello schema idraulico danneggiato dal furto. Sono in corso le attività di sostituzione dei cavi sottratti e la riattivazione progressiva degli impianti.

La società sta lavorando per ristabilire la normale erogazione idrica nel più breve tempo possibile, salvo imprevisti legati alla gravità del danno. Dell’accaduto sono state informate le Autorità competenti per gli accertamenti del caso.

