Riceviamo e pubblichiamo la bellissima lettera degli amici di Guglielmo Gualtieri.

Al nostro amico fraterno Guglielmo,

vogliamo che tu sappia che siamo tanto arrabbiati con la vita per averti portato via così presto.

Ci stringiamo alla tua famiglia: i genitori perdono il loro primo figlio; come si suol dire, l’ultimo grande amore di una mamma è il proprio figlio e il primo amore di un figlio è la propria mamma.

Ci stringiamo a Ciccio e Rosanna: perdono un fratello, un amico, un mentore, la persona che sapeva consigliarli, il fratellone maggiore.

Ci stringiamo alla moglie e al figlio: perdono l’uomo di casa, un marito e un padre speciale.

E infine noi, amici, amici d’infanzia, amici di quartiere, amici con i quali hai condiviso tutto. È difficile spiegare a parole il dolore che si prova.

Sappiamo solo che «nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta».

Ciao Gù.

Gli amici di via Vecchia