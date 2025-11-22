Sarà un Natale corale, partecipato e luminoso quello che sta per prendere il via a Scalea, grazie al coinvolgimento delle associazioni, delle famiglie e soprattutto dei commercianti. Dopo il successo dei concorsi “Addobba il Natale a Scalea – Il Balcone Più Bello” e della 1ª Mostra Presepiale Città di Scalea, l’Amministrazione comunale presenta una nuova iniziativa dedicata al tessuto commerciale cittadino: “Addobba la tua Attività a Natale”.

Il concorso è rivolto a tutte le attività commerciali di Scalea e punta a premiare gli allestimenti natalizi più belli, sia nelle vetrine sia negli spazi interni aperti al pubblico. L’obiettivo è valorizzare la creatività e l’impegno dei commercianti, contribuendo a rendere la città ancora più accogliente e suggestiva durante il periodo delle festività.

L’iniziativa – fortemente voluta dal consigliere con delega allo Spettacolo Gerardo De Chiara e dal sindaco Mario Russo – rientra all’interno del programma “Vivi il Natale a Scalea”, il cartellone di eventi che da oltre trent’anni anima il calendario natalizio della città.

«Il nostro obiettivo – sottolinea De Chiara – è creare un clima natalizio diffuso, coinvolgendo famiglie, associazioni e soprattutto commercianti, che rappresentano una componente fondamentale della nostra comunità».

Un ringraziamento particolare è rivolto all’assessore al Commercio Giovanna Versace per il sostegno e la collaborazione nell’avvio dell’iniziativa. La gestione esecutiva del concorso è affidata ad AssoScalea, che curerà la raccolta delle adesioni e coordinerà le fasi operative. Gli allestimenti saranno valutati da una giuria qualificata attraverso fotografie e sopralluoghi presso le attività partecipanti. A questa valutazione si aggiungerà anche il voto social, espresso tramite i “like” pubblicati sulla pagina Facebook di AssoScalea.

La proclamazione dell’attività vincitrice avverrà il giorno dell’Epifania e al primo classificato sarà assegnato una gift card del valore di 500 euro spendibile presso Unieuro. L’Amministrazione invita tutti i commercianti a partecipare, contribuendo a costruire insieme un Natale di bellezza, luce e spirito comunitario.